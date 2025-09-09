Отец погибших от дихлофоса детей под Красноярском приговорен к 2 годам условно

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

Назаровский городской суд Красноярского края вынес приговор Дмитрию Виноградову, чьи четверо детей погибли от отравления дихлофосом в селе Красная Сопка. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В ходе судебного заседания адвокат Виноградова просил оправдать его подзащитного, который якобы не мог догадываться о подобных последствиях, выразив сомнение в достоверности экспертиз. Сам подсудимый лишь попросил "строго не судить".

В конечном итоге суд признал Виноградова виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Трагедия произошла в сентябре прошлого года. Семья, проживающая с четырьмя детьми под Красноярском, обратилась в больницу с признаками отравления. Через некоторое время умерли 6-летняя девочка и 13-летний мальчик.

После этого скончались третий и четвертый ребенок. Их родители остались живы.

Во время расследования данного инцидента было установлено, что отец погибших детей обработал дом инсектицидным средством от насекомых. Однако он не следовал рекомендациям производителя о мерах предосторожности. В результате мужчина пустил детей в помещение и к приему пищи, из-за чего компоненты аэрозоля попали в организм несовершеннолетних.

Экспертиза подтвердила, что все четверо детей умерли от инсектицидов. Отец семейства свою вину в произошедшем признал. В связи с этим ему предъявили обвинение по факту причинения смерти по неосторожности.

Спустя время в семье умер пятый ребенок. Трехмесячный младенец, который родился после инцидента с отравлением, скончался от асфиксии. По факту произошедшего тоже было возбуждено уголовное дело.