04 ноября, 16:30

Происшествия

Мощный тайфун обрушился на Филиппины и унес жизни как минимум 26 человек

Мощный тайфун обрушился на Филиппины и унес жизни как минимум 26 человек. Большинство жертв утонули, также сообщается о пропавших без вести.

Основной удар стихии принял на себя остров Себу. Там затоплены улицы, эвакуированы сотни тысяч человек. Из-за непогоды отменили свыше 80 авиарейсов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

