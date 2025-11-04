04 ноября, 16:30Происшествия
Мощный тайфун обрушился на Филиппины и унес жизни как минимум 26 человек
Мощный тайфун обрушился на Филиппины и унес жизни как минимум 26 человек. Большинство жертв утонули, также сообщается о пропавших без вести.
Основной удар стихии принял на себя остров Себу. Там затоплены улицы, эвакуированы сотни тысяч человек. Из-за непогоды отменили свыше 80 авиарейсов.
