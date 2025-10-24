Форма поиска по сайту

24 октября, 06:45

Новости мира: шторм "Бенжамин" обрушился на северо-запад Франции

Мощный атлантический шторм "Бенжамин" обрушился на северо-запад Франции. Стихия сопровождается ветром с порывами до 160 километров в час, проливными дождями и сильными прибрежными волнами. Без электричества находятся около 140 тысяч домов в шести районах страны. Шесть человек получили ранения, один немецкий турист погиб на Корсике – его унесло потоком воды в реке Галерия. В Нормандии затоплены улицы и дома. Отменено движение региональных поездов. Зафиксированы задержки и отмены рейсов.

В Сан-Франциско проходят протесты. Демонстранты выступают против увеличения контингента Федеральной службы иммиграционного и таможенного контроля, которая занимается выдворением нелегалов. Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что после разговора с мэром города принял решение отказаться от запланированного увеличения численности федеральных агентов. Объяснением стало то, что Сан-Франциско самостоятельно добивается прогресса в снижении уровня преступности.

