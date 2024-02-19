РФ и Киргизия выявили канал поступления из-за рубежа фальшивых долларов

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ФСБ и МВД РФ совместно с Государственным комитетом национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии в ходе совместной работы пресекли распространение фальшивых американских долларов, которые попадали на территорию двух государств из-за рубежа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным российской спецслужбы, международная преступная группа специализировалась на перевозке и сбыте поддельных банковских билетов США.

"В рамках возбужденных уголовных дел <...> одновременно в Москве и Бишкеке установлены и задержаны три активных участника (два гражданина России и один гражданин Киргизии) международной организованной преступной группы, изъяты банковские билеты ФРС США в сумме более 50 тысяч долларов", – говорится в сообщении.

В прошлом году правоохранители выявили фальшивомонетчиков в восьми регионах России. По данным МВД, аферисты специализировались на подделке 5-тысячных купюр. Они работали на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской, Волгоградской и Белгородской областей, Дагестана и Крыма.

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