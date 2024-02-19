19 февраля, 15:47Экономика
РФ и Киргизия выявили канал поступления из-за рубежа фальшивых долларов
Фото: depositphotos/pressmaster
ФСБ и МВД РФ совместно с Государственным комитетом национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии в ходе совместной работы пресекли распространение фальшивых американских долларов, которые попадали на территорию двух государств из-за рубежа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным российской спецслужбы, международная преступная группа специализировалась на перевозке и сбыте поддельных банковских билетов США.
"В рамках возбужденных уголовных дел <...> одновременно в Москве и Бишкеке установлены и задержаны три активных участника (два гражданина России и один гражданин Киргизии) международной организованной преступной группы, изъяты банковские билеты ФРС США в сумме более 50 тысяч долларов", – говорится в сообщении.
В прошлом году правоохранители выявили фальшивомонетчиков в восьми регионах России. По данным МВД, аферисты специализировались на подделке 5-тысячных купюр. Они работали на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской, Волгоградской и Белгородской областей, Дагестана и Крыма.
Московские банкоматы начнут распознавать обновленные купюры в 2024 году
Читайте также
- Юрист рассказал, как распознать мошенничество с цифровым рублем
- Банк России не планирует выпуск 10-тысячных купюр