Блогера Сидоропуло приговорили к 6 годам колонии по делу о мошенничестве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Савеловский суд Москвы приговорил блогера Андрея Сидоропуло к 6 годам лишения свободы по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные инстанции.

Блогера признали виновным по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Срок он будет отбывать в колонии общего режима. Наказание также предполагает штраф в размере 500 тысяч рублей. Вместе с тем суд удовлетворил иски 21 пострадавшего на 4,9 миллиона рублей. Согласно постановлению, 22,3 миллиона рублей были конфискованы в доход государства.

Сидоропуло был задержан в августе прошлого года. Следователи установили, что он, действуя в составе организованной группы, разместил в Сети платный авторский курс "Арбитраж трафика". Злоумышленники обещали гарантированный доход, а сам блогер заявлял, что лично будет помогать и отвечать на вопросы учеников.

В результате от мошенничества пострадали не менее 40 человек, которые заплатили от 48,8 до 389,9 тысячи рублей за образовательные курсы. В общей сложности ущерб превысил 8,3 миллиона рублей. При этом для легализации денежных средств обвиняемый приобрел люксовый автомобиль марки Lamborghini стоимостью более 22 миллионов рублей.

В октябре 2025-го подсудимый погасил 8,3 миллиона рублей ущерба потерпевшим, признал вину и раскаялся. На основании этих фактов он просил назначить ему условное наказание.