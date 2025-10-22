Блогер Сидоропуло погасил 8,3 млн рублей ущерба потерпевшим

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Блогер Андрей Сидоропуло погасил 8,3 миллиона рублей ущерба потерпевшим, передает ТАСС из зала Савеловского суда Москвы.

Сидоропуло обвиняется в особо крупном мошенничестве и отмывании денежных средств, полученных преступным путем.

"Я <…> полностью признал вину и раскаялся. Поэтому прошу суд назначить мне условное наказание", – сказал блогер в своем последнем слове.

Блогера задержали в августе прошлого года. По версии следствия, он, действуя в составе организованной группы, разместил в Сети платный авторский курс "Арбитраж трафика". Злоумышленники обещали гарантированный доход, а сам Сидоропуло заявлял, что лично будет помогать и отвечать на вопросы учеников.

В результате от мошенничества пострадали не менее 40 человек, которые заплатили от 48,8 до 389,9 тысячи рублей за образовательные курсы. В общей сложности ущерб составил свыше 8,3 миллиона рублей. При этом для легализации денежных средств обвиняемый приобрел люксовый автомобиль марки Lamborghini стоимостью более 22 миллионов рублей.

Позже суд Москвы продлил срок содержания под стражей Сидоропуло до 12 марта 2026 года. Обвиняемый не стал возражать против продления ему ареста.