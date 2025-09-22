Суд продлил арест блогеру Сидоропуло, обвиняемому в мошенничестве на 8,3 млн руб

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Савеловский суд Москвы продлил на полгода срок содержания под стражей блогеру Андрею Сидоропуло, обвиняемому в мошенничестве с обучающими курсами и отмывании денег при покупке Lamborghini. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

"Продлить срок содержания под стражей до 12 марта 2026 года", – сказал судья.

Обвиняемый не стал возражать против продления ему ареста. Рассмотрение дела по существу было отложено на 30 сентября, поскольку Сидоропуло был уведомлен о заседании с нарушением установленного срока – менее чем за пять суток.

Блогера задержали в августе прошлого года. По версии следствия, Сидоропуло, действуя в составе организованной группы, разместил в Сети платный авторский курс "Арбитраж трафика". Злоумышленники обещали гарантированный доход, а блогер заявлял, что лично будет помогать и отвечать на вопросы учеников.

Пострадали не менее 40 граждан, которые заплатили от 48,8 до 389,9 тысячи рублей за образовательные курсы. В общей сложности ущерб составил свыше 8,3 миллиона рублей. Чтобы легализовать денежные средства, обвиняемый приобрел люксовый автомобиль марки Lamborghini стоимостью более 22 миллионов рублей.