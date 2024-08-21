Суд в Москве арестовал блогера Сидоропуло за аферы с курсами

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Тверской суд Москвы арестовал бизнес-коуча Андрея Сидоропуло, обвиняемого в мошенничестве с программами обучения на сумму свыше 8,3 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Сидоропуло заключили под стражу на два месяца.

По данным столичной прокуратуры, блогер частично признал вину.

Сидоропуло задержали накануне. Следователи установили, что блогер и несколько его соучастников создали уникальные авторские образовательные курсы, обещая рассказать про схемы арбитража трафика. При этом Сидоропуло представлялся профессионалом в данной сфере и гарантировал, что прошедшие обучение люди смогут легко зарабатывать и получать высокий доход.

Блогер вместе с соучастниками создали интернет-ресурс, открыли офисы в Москве и Краснодаре, а также организовали рекламную кампанию. В целях компенсации затрат злоумышленники предусмотрели возможность подписания с клиентами онлайн-договоров на оказание платных образовательных услуг. При этом документы содержали лишь поверхностную информацию о курсе и порядке оказания этих услуг.

В результате действий злоумышленников пострадали не менее 40 человек, которые заплатили от 48,8 до 389,9 тысячи рублей, приобретая их курс. В общей сложности нанесенный ими ущерб превысил 8,3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.