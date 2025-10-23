Новости мира: Лувр открыли для посетителей после ограбления

Парижский Лувр снова стал доступен для посетителей после двухдневного закрытия из-за кражи драгоценностей на 102 миллиона долларов. Перед входом в здание образовались огромные очереди. В залах многолюдно, особенно перед картиной Леонардо да Винчи "Мона Лиза" и у галереи Аполлона, откуда похитили королевские реликвии.

Аэропорты Вьетнама парализовал мощный тайфун "Фэншэнь". Авиакомпании страны отменяют рейсы. Тропический шторм пришел в республику 20 октября и с того времени усилился. Стихия принесла с собой грозы, шквалистый ветер и сильные волны.

