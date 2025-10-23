Форма поиска по сайту

23 октября, 07:30

Происшествия

Новости мира: Лувр открыли для посетителей после ограбления

Новости мира: Лувр открыли для посетителей после ограбления

Mercedes и автомобиль каршеринга столкнулись в Некрасовке

Авария с каршерингом произошла в Некрасовке

"Московский патруль": некроз развился у москвички после пластической операции

"Московский патруль": суд арестовал напавшего на росгвардейца в ТиНАО

Пассажир напал на контролера в московском трамвае

Новости региона: грузовик врезался в балку в Ростовской области

Два грузовика и семь легковых автомобилей разбились в ДТП на Домодедовском шоссе

Новости мира: Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

Новости регионов: число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло до 145 человек

Парижский Лувр снова стал доступен для посетителей после двухдневного закрытия из-за кражи драгоценностей на 102 миллиона долларов. Перед входом в здание образовались огромные очереди. В залах многолюдно, особенно перед картиной Леонардо да Винчи "Мона Лиза" и у галереи Аполлона, откуда похитили королевские реликвии.

Аэропорты Вьетнама парализовал мощный тайфун "Фэншэнь". Авиакомпании страны отменяют рейсы. Тропический шторм пришел в республику 20 октября и с того времени усилился. Стихия принесла с собой грозы, шквалистый ветер и сильные волны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

