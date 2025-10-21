Грузовик и мусоровоз столкнулись на трассе М-5 "Урал"

ДТП с участием грузовика и мусоровоза произошло в районе подмосковного Раменского на 54-м километре трассы М-5 "Урал".

По предварительным данным, водитель 1974 года рождения двигался на своем грузовике в сторону Москвы, но по какой-то причине врезался в стоящий на обочине мусоровоз с прицепом.

Затем одна из машин протаранила ограждение и вылетела на встречную полосу движения. Водитель был госпитализирован, на месте работают оперативные службы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

