Новости мира: миллионы жителей США вышли на акцию протеста против Трампа

В США миллионы американцев вышли на акцию протеста "Нет королям". Они не довольны политикой президента страны Дональда Трампа и его администрации. Антиправительственные митинги прошли по многим крупным городам страны, таким как Нью Йорк, Вашингтон, Чикаго, Сан-Франциско и другие. Митинги проходят на фоне приостановки работы правительства, или как его еще называют шатдаун. Он привел к закрытию федеральных программ и услуг, увольнению тысяч госслужащих и отправке десятков тысяч в неоплачиваемые отпуска. В течение дня запланировано почти три тысячи митингов. Пока демонстрации проходят мирно. Также они пройдут в Испании и Канаде.

В Китае экстренно посадили пассажирский самолет из-за возгорания пауэрбанка в салоне. Все случилось, когда аэробус уже был на высоте около десяти километров. Батарея вспыхнула на багажной полке, и по салону быстро начал распространяться дым. Бортпроводники смогли ликвидировать возгорания, но экипаж все равно принял решение о вынужденной посадке. Некоторые авиакомпании Турции и ОАЭ уже запретили провоз и использование внешних аккумуляторов на борту из-за риска их возгорания. В России пока таких ограничений нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.