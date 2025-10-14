"Московский патруль": пассажир автобуса распылил перцовый баллончика в сторону контролеров

Пассажир автобуса в Москве распылил в сторону контролеров перцовый баллончик. Он сделал это, когда его попросили оплатить проезд.

Агрессивное поведение зафиксировал видеорегистратор. Мужчина сделал вид, словно пытается найти в кармане проездной, однако это был отвлекающий маневр для нападения. После этого злоумышленник попытался уйти.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

