Шесть человек пострадали в результате ДТП в Казани

Шесть человек пострадали в результате ДТП на Горьковском шоссе в Казани, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции города.

По предварительной информации, водитель за рулем автомобиля Lada Priora двигался по шоссе и, нарушив правила, столкнулся с машиной Toyota Camry, следовавшей в попутном направлении.

В результате столкновения пострадали водитель и пассажир Toyota, а в автомобиле Lada – четыре человека, в том числе водитель. Все пострадавшие были госпитализированы. Медики отмечают, что они находятся в сознании.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства ДТП.

