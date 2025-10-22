Форма поиска по сайту

22 октября, 07:27

Происшествия

Шесть человек пострадали в результате ДТП в Казани

Фото: телеграм-канал "ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ КАЗАНИ"

Шесть человек пострадали в результате ДТП на Горьковском шоссе в Казани, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции города.

По предварительной информации, водитель за рулем автомобиля Lada Priora двигался по шоссе и, нарушив правила, столкнулся с машиной Toyota Camry, следовавшей в попутном направлении.

В результате столкновения пострадали водитель и пассажир Toyota, а в автомобиле Lada – четыре человека, в том числе водитель. Все пострадавшие были госпитализированы. Медики отмечают, что они находятся в сознании.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства ДТП.

Ранее женщина погибла в аварии на востоке Москвы. По предварительной информации, водитель Audi сбил пострадавшую, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм женщина скончалась на месте.

