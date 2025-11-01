Новости мира: не менее 14 человек погибли из-за наводнения в центральном Вьетнаме

В центральном Вьетнаме из-за проливных дождей и наводнения погибли не менее 14 человек, еще 8 считаются пропавшими без вести. Затоплено около 120 тысяч домов, спасатели эвакуируют людей на лодках.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к Владимиру Путину с просьбой о военной помощи в связи с наращиванием сил США в Карибском регионе. Сообщается о запросе ракет, радаров и модернизированных самолетов.

