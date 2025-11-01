График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 ноября, 11:15

Происшествия

Новости мира: не менее 14 человек погибли из-за наводнения в центральном Вьетнаме

Новости мира: не менее 14 человек погибли из-за наводнения в центральном Вьетнаме

Пятеро мошенников обманули банк на 60 млн рублей

Грабители похитили биткоин-банкомат в Барселоне

Ребенок погиб под колесами автомобиля на Винницкой улице в Москве

Собянин: пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву

Водитель на авто сбил ребенка на глазах его сестры на западе Москвы

Автомобиль сбил ребенка на западе Москвы

Ребенок пострадал при столкновении тепловоза с автомобилем в Подмосковье

"Московский патруль": более 250 пожарных шлангов украдены из домов в Подмосковье

"Московский патруль": нижегородская турфирма обманула жителей столицы

В центральном Вьетнаме из-за проливных дождей и наводнения погибли не менее 14 человек, еще 8 считаются пропавшими без вести. Затоплено около 120 тысяч домов, спасатели эвакуируют людей на лодках.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к Владимиру Путину с просьбой о военной помощи в связи с наращиванием сил США в Карибском регионе. Сообщается о запросе ракет, радаров и модернизированных самолетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпогодаполитиказа рубежомвидеоИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика