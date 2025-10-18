Вулкан Килауэа на Гавайях выбросил 500-метровый фонтан лавы

Фото: ТАСС/Zuma

Вулкан Килауэа на Гавайях выпустил фонтан лавы высотой около 500 метров во время своего 35-го эпизода извержения, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Согласно публикации, фонтан южного кратера достиг высоты около 500 метров, в то время как фонтаны северного кратера – около 330 метров.

"Это могут быть самые высокие одиночные фонтаны и самая высокая пара фонтанов, наблюдавшихся во время этого извержения", – говорится в сообщении.

Килауэа считается одним из самых активных действующих вулканов на планете. В гавайской мифологии он также известен как место обитания Пеле – богини вулканов и огня.

Ранее сообщалось, что вулкан Тафтан на юго-востоке Ирана, считавшийся потухшим на протяжении 710 тысяч лет, демонстрирует признаки пробуждения. Согласно исследованию, его вершина поднялась на 9 сантиметров за 10 месяцев.