Daily Mail: оставшийся без присмотра ребенок едва не упал в действующий вулкан на Гавайях

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На Гавайях мальчик чуть не упал в действующий вулкан Килауэа после того, как остался без присмотра, передает Daily Mail.

Находясь на смотровой площадке вулкана, ребенок побежал к краю кальдеры и едва не упал в жерло с высоты 120 метров. В последний момент мать ребенка успела схватить его и оттащить от края.

Свидетельницей инцидента стала специалист по связям с общественностью Национального парка Гавайских вулканов Джессика Ферракейн. Она напомнила, что в подобных местах родители должны держать своих детей рядом.

Ранее на востоке Москвы погибла годовалая девочка, оставшись без присмотра матери в ванной комнате. 25-летняя женщина оставила ребенка в ванной комнате во время купания. Когда через некоторое время она вернулась, то обнаружила, что девочка не дышит, и вызвала скорую помощь.