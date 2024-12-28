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28 декабря, 16:44

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Daily Mail: оставшийся без присмотра ребенок едва не упал в действующий вулкан на Гавайях

Ребенок чуть не упал в действующий вулкан на Гавайях

Фото: 123RF/picturist21

На Гавайях мальчик чуть не упал в действующий вулкан Килауэа после того, как остался без присмотра, передает Daily Mail.

Находясь на смотровой площадке вулкана, ребенок побежал к краю кальдеры и едва не упал в жерло с высоты 120 метров. В последний момент мать ребенка успела схватить его и оттащить от края.

Свидетельницей инцидента стала специалист по связям с общественностью Национального парка Гавайских вулканов Джессика Ферракейн. Она напомнила, что в подобных местах родители должны держать своих детей рядом.

Ранее на востоке Москвы погибла годовалая девочка, оставшись без присмотра матери в ванной комнате. 25-летняя женщина оставила ребенка в ванной комнате во время купания. Когда через некоторое время она вернулась, то обнаружила, что девочка не дышит, и вызвала скорую помощь.

В Москве спасли стоявшего в открытом окне двухлетнего ребенка

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