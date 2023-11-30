В Москве годовалая девочка погибла, после того как осталась в ванной без присмотра

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Годовалая девочка погибла на востоке Москвы, оставшись без присмотра матери в ванной комнате. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По предварительной информации ведомства, 25-летняя женщина оставила ребенка в ванной комнате во время купания. Когда через некоторое время она вернулась, то обнаружила, что девочка не дышит, и вызвала скорую помощь.

Уточняется, что, несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося. На контроле ведомства находятся ход доследственной проверки, проводимой по данному факту, а также принятие по ее результатам процессуального решения.

Ранее уголовное дело возбудили после гибели четырехлетней девочки в подмосковном Можайске. Уточнялось, что на непродолжительное время она осталась без присмотра взрослых, самостоятельно залезла на стул, потянулась к шкафу над газовой плитой с работающей конфоркой, в результате чего на ней загорелось платье.

Также полицейские Колымы спасли мальчика, которого мать оставила в машине в 20-градусный мороз в Магадане. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, полицейские передали вызов в дежурную часть и вызвали скорую помощь. После этого они аккуратно разбили стекло, открыли дверь и перенесли ребенка в патрульную машину.

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