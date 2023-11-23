Уголовное дело возбудили после гибели 4-летней девочки в подмосковном Можайске

Фото: телеграм-канал SHOT

Уголовное дело возбудили после гибели четырехлетней девочки в подмосковном Можайске. Об этом в своем телеграм-канале сообщил региональный СК.

Следователи расследуют дело по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Также в телеграм-канале региональной прокуратуры сказали, что ведомство контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

Уточняется, что инцидент произошел в деревне Павлищево Можайского городского округа. Днем 11 ноября девочка находилась одна на кухне без присмотра взрослых. В квартире также находились ее мать, малолетний брат и сестра девочки.

"Девочка на непродолжительное время осталась без присмотра взрослых, самостоятельно залезла на стул, потянулась к шкафу над газовой плитой с работающей конфоркой, в результате чего на ней загорелось платье", – уточнили в прокуратуре.

Пострадавшую, получившую термические ожоги, направили в больницу, однако, несмотря на оказанную помощь, она скончалась.

До этого стало известно, что в Ленинском городском округе Подмосковья ребенок утонул в бассейне. Инцидент произошел 18 октября. Девочка 2018 года рождения, оставшись без присмотра взрослых на непродолжительное время, ушла под воду.

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