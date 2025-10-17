Вулкан Тафтан в Иране активизировался после 710 тысяч лет покоя

Фото: 123RF.com/equilibriuman

Вулкан Тафтан на юго-востоке Ирана, считавшийся потухшим на протяжении 710 тысяч лет, демонстрирует признаки пробуждения. Согласно исследованию, его вершина поднялась на 9 сантиметров за 10 месяцев, сообщает Daily Mail.

По мнению вулканолога Пабло Гонсалеса, наблюдаемый подъем может быть связан с накоплением магмы или горячих жидкостей под поверхностью. В 2024 году местные жители уже фиксировали выбросы дыма и пепла, подтверждающие изменения в состоянии вулкана.

Ведущий автор исследования заявил, что Тафтан следует считать не потухшим, а спящим вулканом. Он подчеркнул, что подземное давление продолжает расти и в будущем может привести к выбросу энергии – от слабого до значительного.

Ученые отмечают ежедневные выбросы из вентиляционных отверстий вулкана около 20 тонн диоксида серы, а также водяного пара и других газов. При этом признаков неминуемого извержения пока не обнаружено.

Гонсалес уверяет, что это не повод для паники, однако, сигнал для властей Ирана уделить больше внимания наблюдению за Тафтаном. Вулкан находится в провинции Систан и Белуджистан недалеко от границы с Пакистаном. Ближайший крупный к нему город – Захедан.

