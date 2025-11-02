График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Новости

Новости

02 ноября, 16:30

Происшествия

Новости мира: ураган "Мелисса" унес жизни 49 человек на Ямайке

Новости регионов: сильный ветер сорвал часть кровли жилого дома в Новосибирской области

Новости регионов: сильный ветер сорвал часть кровли жилого дома в Новосибирской области

Автомобиль каршеринга и фургон доставки столкнулись на Ленинском проспекте

Массовая авария произошла на Ярославском шоссе

Новости мира: взрыв в магазине в Мексике унес жизни 22 человек

Дело Ларисы Долиной осложнило сделки на вторичном рынке жилья

Российские туристы устроили забастовку в отеле на кубинском курорте Варадеро

На Горьковском шоссе в Подмосковье легковушка попала между двух грузовиков

ДТП произошло на Живописном мосту в Москве

Пожар в жилом доме в Зеленограде ликвидирован

На Ямайке продолжает бушевать ураган "Мелисса", жертвами которого стали 49 человек. Стихия оставила без света более полумиллиона жителей, а общий ущерб оценивается в 50 миллиардов долларов. Наибольшие разрушения зафиксированы в западной части страны.

Мальдивы стали первой страной, введшей запрет на курение для поколения, родившегося после 1 января 2007 года. Правило распространяется на все табачные изделия и касается как местных жителей, так и туристов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

