02 ноября, 16:30Происшествия
Новости мира: ураган "Мелисса" унес жизни 49 человек на Ямайке
На Ямайке продолжает бушевать ураган "Мелисса", жертвами которого стали 49 человек. Стихия оставила без света более полумиллиона жителей, а общий ущерб оценивается в 50 миллиардов долларов. Наибольшие разрушения зафиксированы в западной части страны.
Мальдивы стали первой страной, введшей запрет на курение для поколения, родившегося после 1 января 2007 года. Правило распространяется на все табачные изделия и касается как местных жителей, так и туристов.
