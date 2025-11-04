Форма поиска по сайту

04 ноября, 08:15

Происшествия

Целые кварталы затопило в Индонезии из-за сильных дождей

Целые кварталы затопило в Индонезии из-за сильных дождей

Целые кварталы затопило в Индонезии из-за сильных дождей. На западной части острова из берегов вышла река Чикаранг. Уровень воды достиг 140 сантиметров.

Сильнее всего досталось жителям деревни Сум-бер-секар в районе Дау. Там отключена электроэнергия, появились проблемы с водой, многие лишились домов и автомобилей.

