04 ноября, 08:15Происшествия
Целые кварталы затопило в Индонезии из-за сильных дождей
Целые кварталы затопило в Индонезии из-за сильных дождей. На западной части острова из берегов вышла река Чикаранг. Уровень воды достиг 140 сантиметров.
Сильнее всего досталось жителям деревни Сум-бер-секар в районе Дау. Там отключена электроэнергия, появились проблемы с водой, многие лишились домов и автомобилей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
