"Московский патруль": моноколесо загорелось на Профсоюзной улице в Москве

На Профсоюзной улице в Москве загорелось моноколесо. При этом в устройстве, вероятно, шипел аккумулятор, из-за которого подобные средства передвижения загораются чаще всего.

По словам экспертов, если техника неправильно хранится, например, в условиях высокой влажности и резкого перепада температур, аккумулятор повреждается, и происходит короткое замыкание, которое и приводит к пожару.

Подробнее – в программе "Московский патруль".