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06 июня, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": моноколесо загорелось на Профсоюзной улице в Москве

"Московский патруль": моноколесо загорелось на Профсоюзной улице в Москве

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На Профсоюзной улице в Москве загорелось моноколесо. При этом в устройстве, вероятно, шипел аккумулятор, из-за которого подобные средства передвижения загораются чаще всего.

По словам экспертов, если техника неправильно хранится, например, в условиях высокой влажности и резкого перепада температур, аккумулятор повреждается, и происходит короткое замыкание, которое и приводит к пожару.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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