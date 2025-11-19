"Московский патруль": в столице число медленных зон для электросамокатов превысило 420

В Москве в 2025 году ввели еще 70 медленных зон для средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов. Таким образом, их число в городе превысило 420, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Прокатные электросамокаты и электровелосипеды автоматически замедляются в определенных местах до 5–15 километров в час. При этом владельцы личного электротранспорта должны притормаживать сами.

Подробнее – в программе "Московский патруль".