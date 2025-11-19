Форма поиска по сайту

19 ноября, 21:35

Транспорт

"Московский патруль": в столице число медленных зон для электросамокатов превысило 420

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 ноября

Около 50% пассажиров предпочтут железную дорогу после открытия ВСМ Москва – Петербург

Движение затруднено сразу на двух шоссе в Москве

Новости Московского транспорта

Новости Москвы: дополнительный участок МСД построят на юге столицы

Движение по 2-й Звенигородской улице в Москве перекрыто из-за пожара

Пять высокоскоростных магистралей построят в России до 2045 года

Около 3,5 млн авиапассажиров предпочтут поезда после открытия ВСМ Москва – Петербург

Патрули ЦОДД стали круглосуточно дежурить в Москве из-за гололедицы

В Москве в 2025 году ввели еще 70 медленных зон для средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов. Таким образом, их число в городе превысило 420, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Прокатные электросамокаты и электровелосипеды автоматически замедляются в определенных местах до 5–15 километров в час. При этом владельцы личного электротранспорта должны притормаживать сами.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

