В Москве 860 семей получили новые квартиры по программе реновации

В Москве 860 семей получили ключи от новых квартир в рамках программы реновации. В районе Метрогородок завершился важный этап расселения, в ходе которого освободили 13 домов. Теперь здания готовят к сносу.

На месте старых пятиэтажек построят современные высотки с полным набором необходимой инфраструктуры. Всего в Метрогородке планируют расселить 75 жилых домов по программе реновации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.