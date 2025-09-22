Эксперт Блинкин назвал разумным разрешение сдавать на права без учебы в автошколе

В России предложили разрешить желающим получить водительские права готовиться к экзаменам и вождению вне автошкол. Как это скажется на безопасности дорожного движения, разбиралась Москва 24.

"Нормальная система подготовки отсутствует"

Разрешить гражданам готовиться к экзаменам в ГАИ без обязательного обучения в автошколе предложил Национальный автомобильный союз (НАС). Инициативу организация направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, рассказал порталу Autonews вице-президент НАС Антон Шапарин.

По его мнению, нынешняя система подготовки водителей неэффективна. В частности, теоретический экзамен с первого раза сдают порядка 40% учеников автошкол, утверждают в НАС.





Антон Шапарин вице-президент НАС Можно сделать вывод, что система подготовки водителей в нормальном виде просто отсутствует. Это просто система сбора денег и предоставление автомобилей для экзаменов, потому что у самих ГАИ нет машин.

Также Шапарин рассказал "Известиям", что сдать практический экзамен с первого раза могут лишь 13% окончивших автошколу. Однако в письме Мишустину, подлинность которого эксперт подтвердил "Ведомостям", указана цифра в 25%. Ссылается же НАС в документе на статистику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

В беседе с журналистами Шапарин отметил, что, если разрешить самоподготовку, монополия автошкол "разрушится" и они "станут работать лучше".

"Во-вторых, мы добьемся снижения цен, потому что обучение сейчас многие не тянут и у нас год за годом снижается количество людей, которые хотели бы получить водительское удостоверение", – добавил вице-президент НАС.

По мнению Шапарина, автошколы даже "не учат сдавать экзамены", поэтому нововведение поможет обучающимся "увидеть реальную отдачу".

СМИ утверждают, что письмо на имя Михаила Мишустина уже поступило в правительство, однако реакции на него пока нет. Эксперты же начали считать потенциальные убытки: по словам генерального директора "Infoline-аналитики" Михаила Бурмистрова, потери автошкол могут составить около 15 миллиардов рублей, а вот общая выручка частных инструкторов вырастет примерно до 8 миллиардов.

"Чаще попадают в ДТП"

Аналогичная система обучения использовалась во времена СССР и была весьма успешной. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился научный руководитель Института экономики транспорта и исследований транспортной политики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.

"Это совершенно разумное предложение. В принципе, в десятках других стран инструктора, который принимает экзамен, абсолютно не интересует, кто и где готовил человека. Ему важно, насколько претендент выучил операционные навыки вождения и как хорошо он знает правила дорожного движения", – сказал он.





Михаил Блинкин научный руководитель Института экономики транспорта и исследований транспортной политики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Знания и навыки оценивает сертифицированный экзаменатор. Современные средства видеоконтроля полностью исключают, что он будет сдан недобросовестно.

В то же время решение о праве на самообучение важно тщательно продумать, подчеркнул Блинкин.

"В Советском Союзе водительское удостоверение было двух категорий – профессиональное и любительское. Это странно, но компенсировалось тем, что автомобилей попросту мало. К концу советских времен на 1 тысячу москвичей приходилось порядка 80 машин. А сейчас, когда у нас очень высокий уровень автомобилизации, – примерно 500", – объяснил он.

Однако автоэксперт Дмитрий Попов раскритиковал инициативу, указав на ее опасность для всех участников дорожного движения. Также он напомнил, что во время обучения на водителя люди получают профессию, а не "ходят в кружок или на факультатив".

"В России была ситуация, когда параллельно с автошколами существовал экстернат. Было доказано, что водители, которые учились сами, чаще нарушают правила и попадают в ДТП. Именно это стало причиной для отказа от экстерната в пользу автошкол", – сказал эксперт в беседе с Москвой 24.





Дмитрий Попов автоэксперт В перечне профессий, по которым не допускается исключительно онлайн-обучение, есть в том числе и водители. Это значит, часть занятий предполагается в очном формате.

"Как человек, который входит в состав специальной рабочей группы МВД, могу сказать, что в ближайшее время ведомство планирует ввести изменения в процесс теоретического экзамена, которые не позволят зазубривать билеты и потребуют более глубокого и точного изучения правил дорожного движения", – сообщил специалист.

Низкий процент сдавших теоретический и практический экзамены с первого раза не говорит о том, что нужно отказаться от автошколы, убежден Попов. Эксперт связал это с отсутствием однообразия в понимании ПДД у участников движения и представителей надзорного ведомства.

"Это является одним из оснований для того, чтобы можно было человека на экзамене "повалить". Поэтому вместо предлагаемой инициативы необходимо модернизировать экзаменационную процедуру, сделать ее результаты наиболее достоверными по отношению к качественной подготовке водителей. Изменить экзамен так, чтобы проверяющий не мог судить субъективно", – добавил он.

Кроме того, Попов призвал усилить контроль за соблюдением автошколами программ подготовки водителей и "купировать коммерческую составляющую в экзамене". Чем меньше возможности обойти требования, тем лучше будет работа инструкторов и качество подготовки водителей, заключил автоэксперт.

