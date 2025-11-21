Стартовали завершающие работы по монтажу новогодней арки на Тверской площади

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты комплекса горхозяйства завершают на Тверской площади монтаж самой длинной новогодней арки в Москве. Ее длина превысит 68 метров, а высота достигнет 20 метров, передает портал мэра и правительства столицы.

Сотрудники АО "Объединенная энергетическая компания" уже установили стойки и металлический каркас конструкции. Проводится монтаж световых карт, после чего будет проведено тестовое подключение праздничной иллюминации. Это позволит проверить работу светодиодов и в случае необходимости устранить неполадки.

Для подсветки арки используются 35 тысяч светодиодных модулей и светодиодная неоновая лента длиной почти 730 метров. Ее установят на краю конструкции для создания контраста и увеличения масштаба.

В 2023 году арку улучшили, использовав дистанционное управление яркостью светодиодов и возможность программировать цветность. Теперь новогоднее украшение работает в двух режимах: первый обеспечивает теплое белое свечение, создавая эффект мерцания, а второй представляет собой световое шоу, которое включается по расписанию.

Ранее проведенный опрос выявил позитивное отношение 9 из 10 туристов (92%) к новогоднему украшению столицы. Также 96% респондентов заявили, что оформление города создает ощущение праздника, а 88% выразили уверенность, что именно атмосфера и новогодние украшения делают Москву популярным направлением для отдыха зимой.