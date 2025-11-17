17 ноября, 06:00Город
"Новости дня": капитальный ремонт завершился в старинном доме в Таганском районе
В Таганском районе Москвы завершился капитальный ремонт старинного жилого дома, построенного в конце XIX века. Специалисты восстановили первоначальный облик фасада, уделив особое внимание историческому цвету и декоративным элементам.
Для защиты здания от осадков установили новые откосы и отливы, а также полностью отремонтировали входные группы и подъезды с заменой напольной плитки, поручней и металлических ограждений. Жильцы дома высоко оценили качество проведенных работ.
Подробнее – в программе "Новости дня".