"Улицы московские": улица Сергия Радонежского

Сотни лет улица Сергия Радонежского была окраиной Москвы. Там хозяйничали ямщики, купцы, рабочие – российские, а потом и советские. К делу подходили не формально, поэтому улицу Сергия Радонежского можно смело назвать улицей новаций.

Почему именно там появилась первая в стране фармацевтическая фабрика? Как рядовой дом культуры стал легендарной рок-школой? Чем жителям улицы не угодил первый отечественный фаст-фуд?

Об этом – в программе "Улицы московские".