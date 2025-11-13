Форма поиска по сайту

Новости

Новости

13 ноября, 16:00

Город

"Улицы московские": улица Сергия Радонежского

"Улицы московские": улица Сергия Радонежского

"Мой район. Место встречи": Таганский район с Татьяной Васильевой

"Моя Москва": Анна Фроловцева. Часть 2

Заболеваемость пневмонией выросла в Москве

Первый снег выпадет в Москве в выходные

Собянин присвоил статус промышленного комплекса двум московским предприятиям

Корреспондент Москвы 24 показал свою тренировку в зале

Сразу несколько парков благоустроили в Москве в 2025 году

Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за непогоды

Автомобиль сгорел на Русаковской набережной в Москве

Сотни лет улица Сергия Радонежского была окраиной Москвы. Там хозяйничали ямщики, купцы, рабочие – российские, а потом и советские. К делу подходили не формально, поэтому улицу Сергия Радонежского можно смело назвать улицей новаций.

Почему именно там появилась первая в стране фармацевтическая фабрика? Как рядовой дом культуры стал легендарной рок-школой? Чем жителям улицы не угодил первый отечественный фаст-фуд?

Об этом – в программе "Улицы московские".


Программа: Улицы московские
городвидео

