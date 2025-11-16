Форма поиска по сайту

Новости

Новости

16 ноября, 13:05

Город

"Новости дня": фасад дома отремонтировали в Донском районе

В Донском районе завершили капитальный ремонт фасада дома № 21 в 5-ом Донском проезде. Кирпичную кладку восстановили и покрасили в светло-бежевый цвет, сохранив архитектурные особенности здания 1950-х годов постройки.

В рамках работ заменили инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, отопления, а также обновили кровлю с обработкой деревянной обрешетки огнебиозащитным составом. Всего по программе капремонта в Москве планируется обновить около 30 тысяч зданий.

Подробнее – в программе "Новости дня".

городвидео

