16 ноября, 13:05Город
"Новости дня": фасад дома отремонтировали в Донском районе
В Донском районе завершили капитальный ремонт фасада дома № 21 в 5-ом Донском проезде. Кирпичную кладку восстановили и покрасили в светло-бежевый цвет, сохранив архитектурные особенности здания 1950-х годов постройки.
В рамках работ заменили инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, отопления, а также обновили кровлю с обработкой деревянной обрешетки огнебиозащитным составом. Всего по программе капремонта в Москве планируется обновить около 30 тысяч зданий.
Подробнее – в программе "Новости дня".