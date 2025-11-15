"Новости дня": второй этап благоустройства завершается в парке "Сокольники"

В московском парке "Сокольники" завершается второй этап масштабного благоустройства. На Фонтанной площади появились новые качели, павильоны с едой и напитками, а также продолжается устройство амфитеатра.

Сергей Собянин сообщил, что партерную зону откроют для посетителей 1 декабря. В обновленной части парка появятся современные спортивные и детские площадки. Работы проводятся поэтапно, чтобы не закрывать парк для посетителей.

Подробнее – в программе "Новости дня".