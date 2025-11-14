Собянин: два высоковольтных питающих центра будет создано в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два новых высоковольтных питающих центра построят в ТиНАО. Специалисты уже приступили к их проектированию, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

"Создаем мощную инфраструктуру в ТиНАО. После присоединения новых округов в 2012 году буквально с нуля был создан инженерный каркас, который обеспечивает комфорт сотен тысяч жителей", – написал он.

По словам мэра столицы, за это время специалисты построили или реконструировали десятки подстанций, водозаборных узлов, очистных сооружений, теплостанций, провели несколько сотен километров газопроводов, а также обустроили удобные маршруты к метро, благоустроили улицы, вывели из эксплуатации устаревшие объекты и запустили современные.



Кроме того, в этом году проводятся работы по строительству двух высоковольтных подстанций, реконструкции водозаборных узлов "ФИАН", "Киевский" и "Пансионат Пахра". Также мастера возводят и реконструируют канализационные насосные станции "Ватутинки-1", "Красное", "Приволье" и другие.

Собянин подчеркнул, что в ТиНАО уже благоустроено 28 улиц, а в настоящее время обновляется Центральный парк во Внукове и обустраивается пешеходный маршрут от жилой застройки к станции метро "Аэропорт Внуково".

Всего за последние 5 лет специалисты построили 61 источник теплоснабжения и реконструировали 32. При этом с 2012 года они модернизировали 24 водозаборных узла, построили и обновили 11 очистных сооружений.

Ранее Собянин рассказал, что в Москве на постоянной основе проходит модернизация ТЭЦ для повышения эффективности, безопасности и создания дополнительных резервов мощности.

По его словам, система централизованного теплоснабжения города является самой большой в мире. Ее длина превышает 18 тысяч километров. Более того, все 13 ТЭЦ столицы функционируют на самом экологичном топливе – природном газе.

