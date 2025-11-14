Форма поиска по сайту

14 ноября, 22:15

Город

Партерная зона парка "Сокольники" будет открыта 1 декабря

Партерная зона парка "Сокольники" будет открыта 1 декабря

Партерную зону парка "Сокольники" откроют для посетителей 1 декабря вместе с новыми спортивными и детскими площадками. Работы проводятся из-за морального устаревания инфраструктуры, которая много лет не ремонтировалась.

Уже завершены первые две очереди благоустройства, включая обновление главной аллеи, цветочного партера и ажурной колоннады. Полностью реконструкцию парка планируют завершить в 2027 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городблагоустройствовидеоАнна МакароваДарья Крамарова

