Весь парк столичной коммунальной техники переведен на зимний режим работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты комплекса городского хозяйства перевели всю коммунальную технику столицы на зимний режим работы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, перед этим машины прошли полную подготовку к холодному сезону, включающую диагностику, ремонт и модернизацию при необходимости.

Кроме того, летом машины прошли регламентное техническое обслуживание, напомнил вице-мэр. В частности, эксперты провели замену жидкости, фильтров, расходных и изнашиваемых материалов. Также был организован текущий ремонт, в ходе которого устранялись неисправности, а при необходимости выполнялись капитальные работы.

Большинство коммунальной техники в столице используется круглый год, продолжил Бирюков. В связи с этим перед наступлением холодов на поливомоечные машины и тротуароуборочную технику установили навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов.

В свою очередь, техника, которая используется только зимой, была заранее расконсервирована. К ней относятся линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители и мобильные снегоплавильные установки.

Бирюков также обратил внимание, что на особо опасных участках МКАД и в ТиНАО, как и раньше, будут круглосуточно дежурить тягачи.

Ранее в Москве началась подготовка цветников к зимнему сезону. Специалисты приведут в порядок клумбы, проведут обрезку растений и подкормят их удобрениями. Кустовые розы накроют специальным материалом. Зимой цветники будет украшать разноцветная древесная щепа.

