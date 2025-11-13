Масштабное благоустройство завершено в Северном округе Москвы

В Северном административном округе Москвы реализовали крупные проекты благоустройства. Преобразились парки "Автомобилист", Головановский и Народный парк. Появились современные детские площадки с музыкальными инструментами, скалодромами и качелями-гнездами.

В Беговом районе обустроили новые пешеходные дорожки и зоны отдыха. На Кронштадтском бульваре создали освещенные прогулочные маршруты. Во всех обновленных парках установили современные спортивные тренажеры и площадки для игр.

