"Новости дня": многоэтажка в Борисовском проезде получила новый облик

В Борисовском проезде завершили капитальный ремонт многоквартирного дома. Фасад здания обновили по современной технологии "мокрый фасад", что улучшит теплоизоляцию квартир.

Специалисты покрасили дом в желтый, бежевый и белый цвета. В подъездах установили новые окна, а на фасаде закрепили корзины для кондиционеров. Также в здании заменили входные группы. Жители отмечают, что в квартирах стало теплее и уютнее.

Подробнее – в программе "Новости дня".