09 ноября, 08:35

Город

"Новости дня": многоэтажка в Борисовском проезде получила новый облик

"Новости дня": многоэтажка в Борисовском проезде получила новый облик

"Новости дня": жители Нагатино-Садовников начали переезд в новый дом по реновации

Сгоревший в Москве Lamborghini Urus принадлежал криптобизнесмену Алексею Долгих

Воздух в Москве прогреется до 10 градусов днем 9 ноября

Выставка на Красной площади включает десять тематических зон о жизни города в 1941 году

День боевых искусств состоится 9 ноября в спорткомплексе "Раменки"

Собянин сообщил о планах по обновлению подвижного состава на Ярославском направлении

Участники СВО могут получить единовременную выплату в размере 1,9 млн рублей от Москвы

Выставка в честь годовщины парада 7 ноября 1941 года открылась на Красной площади

Москвичам рассказали про расписание спортивных занятий на 9 ноября

В Борисовском проезде завершили капитальный ремонт многоквартирного дома. Фасад здания обновили по современной технологии "мокрый фасад", что улучшит теплоизоляцию квартир.

Специалисты покрасили дом в желтый, бежевый и белый цвета. В подъездах установили новые окна, а на фасаде закрепили корзины для кондиционеров. Также в здании заменили входные группы. Жители отмечают, что в квартирах стало теплее и уютнее.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
