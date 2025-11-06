Форма поиска по сайту

06 ноября, 00:10

Город

"Новости дня": сезон работ по замене лифтов завершен в одном из домов на Просторной улице

"Новости дня": сезон работ по замене лифтов завершен в одном из домов на Просторной улице

Сезон работ по замене лифтов завершили в доме 12 на Просторной улице в Москве. Там расширили пассажирские лифты, повесили в них зеркала, а также оборудовали кнопки шрифтом Брайля. Для удобства жителей старшего возраста специалисты установили поручни.

Замена лифтов в жилых домах входит в программу капитального ремонта. В нее включено почти 30 тысяч домов, которым необходимо преображение. Перед тем как приступить к работам, специалисты разрабатывают индивидуальные проекты, исходя из пожеланий жителей и особенностей каждого дома.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
городвидео

