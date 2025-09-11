"Московский патруль": в Госдуме обсудили борьбу с нелегальной продажей алкоголя

В Госдуме на круглом столе обсудили, как бороться с нелегальной продажей алкоголя в России и как мотивировать людей вести здоровый образ жизни.

Законодатели, общественники, представители различных ведомств и регионов поговорили о вреде спиртных напитков, наркотиков и табака. Также прозвучали предложения об ужесточении законодательства. Например, увеличения возрастной планки для покупки алкоголя.

Подробнее – в программе "Московский патруль".