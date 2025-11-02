"Новости дня": капремонт в многоквартирных домах будут проводить по новым правилам

Капитальный ремонт в многоквартирных домах теперь будут проводить по новым правилам. Как сообщил главный эксперт Фонда капитального ремонта Даниил Лосин, необходимость работ будут определять по физическому износу здания, оценивая конструкции и инженерные системы.

Согласно новым нормативам, при износе менее 30% капремонт не потребуется. Износ в 50% станет основанием для проведения работ, а при показателе свыше 65% ремонт будут выполнять в приоритетном порядке. Если износ превысит этот уровень, специалисты проведут дополнительное обследование на безопасность здания.

Подробнее – в программе "Новости дня".