График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 08:45

Общество

"Новости дня": капремонт в многоквартирных домах будут проводить по новым правилам

"Новости дня": капремонт в многоквартирных домах будут проводить по новым правилам

"Шоу Проверка": миндальный торт

"Куки-Внуки": лахмаджун

В подмосковной деревне Жабкино произошел конфликт из-за нутрий

У россиян остался месяц для уплаты имущественных налогов за 2024 год

Солидарное сельское хозяйство стало популярным среди россиян

Работу мобильных пунктов вакцинации у станций метро продлили в Москве

Депутаты Госдумы предложили ввести шведский стол в школьных столовых

В ноябре звонки в российских школах заменят музыкальные композиции

В Москве пройдет более 400 мероприятий ко Дню народного единства

Капитальный ремонт в многоквартирных домах теперь будут проводить по новым правилам. Как сообщил главный эксперт Фонда капитального ремонта Даниил Лосин, необходимость работ будут определять по физическому износу здания, оценивая конструкции и инженерные системы.

Согласно новым нормативам, при износе менее 30% капремонт не потребуется. Износ в 50% станет основанием для проведения работ, а при показателе свыше 65% ремонт будут выполнять в приоритетном порядке. Если износ превысит этот уровень, специалисты проведут дополнительное обследование на безопасность здания.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
обществоЖКХвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика