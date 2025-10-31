Полиция начнет проверку после отравления собак в Путилкове

Полиция занялась делом об отравлении собак в Путилкове. Проверку начали после очередного смертельного случая с домашним питомцем. Подробности рассказали в Главном управлении МВД России по Подмосковью.

В отделение обратилась женщина, которая сообщила о гибели животного и разбросанных по двору неизвестных веществах. Говорили о них также другие жители района, ранее там умерли две домашних собаки. После окончания проверки полиция решит, будут ли возбуждать уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.