Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 07:45

Общество

Российская туристка чуть не получила штраф в Сингапуре за кормление бездомной кошки

Российская туристка чуть не получила штраф в Сингапуре за кормление бездомной кошки

Минпросвещения не поддержало отмену домашнего задания для школьников в России

Российские компании смогут выплачивать сотрудникам до 1 млн рублей за рождение ребенка

326 детей родились в Москве 8 сентября

"Утро": температура воздуха в Москве составит 24 градуса 9 сентября

Кампания по вакцинации от гриппа стартовала в Москве

В Соцфонде объяснили, когда россиянам не оплачивается больничный

"Сделано в Москве": ароматы для дома и косметика для тела ETERIA COSMO

"Доктор 24": врач рассказал, почему низкий гемоглобин особоенно опасен для мужчин

Теплая погода задержится в Москве до конца недели

Российская туристка Алена Никольская чуть не получила штраф в Сингапуре за кормление бездомной кошки. Женщина решила покормить животное рыбой возле уличного кафе.

К ней сразу же подошел полицейский. Оказалось, что по местным правилам кормление бездомных животных на улице запрещено, так как это могло привлечь других котов и нарушить порядок. Туристке удалось убедить сотрудника, что она не знала про этот запрет и избежать штрафа в 1 500 долларов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществотуризмза рубежомвидеоЕгор БедуляДарья КрамароваАнастасия Тареева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика