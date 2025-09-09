Российская туристка чуть не получила штраф в Сингапуре за кормление бездомной кошки

Российская туристка Алена Никольская чуть не получила штраф в Сингапуре за кормление бездомной кошки. Женщина решила покормить животное рыбой возле уличного кафе.

К ней сразу же подошел полицейский. Оказалось, что по местным правилам кормление бездомных животных на улице запрещено, так как это могло привлечь других котов и нарушить порядок. Туристке удалось убедить сотрудника, что она не знала про этот запрет и избежать штрафа в 1 500 долларов.

