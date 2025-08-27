Фото: depositphotos/AlexLipa

В Московской области предложили выплачивать деньги студенткам с детьми. Об этом сообщила пресс-служба Московской областной думы.

"Предлагается ввести единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей студенткам вузов при рождении ребенка. Также планируется установить ежемесячное пособие 5 тысяч рублей для студенток ссузов, имеющих детей", – говорится в сообщении.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что одной из главных задач является укрепление института молодой семьи. По его словам, важно, чтобы романтические чувства и серьезные планы на будущее не разрушились из-за финансовых трудностей.

Депутат отметил значимость всесторонней поддержки молодых семей.

"Так, в частности, с этого года мы ввели новую меру – единовременную выплату 300 тысяч рублей за рождение третьего и последующего ребенка в молодой семье. Важна и комплексная работа", – заявил Брынцалов.

А также добавил, что в Московской области делается все возможное для развития инфраструктуры, чтобы "выпускники строили свои семьи и свое будущее в комфортных условиях".

Ранее в Госдуме предложили ввести на федеральном уровне подарки для новорожденных. В настоящее время подарки новорожденным дают в большинстве российских регионов, однако в некоторых случаях лишь жителям этих регионов. Кроме того, наблюдаются отличия в наполнении наборов и их стоимости.