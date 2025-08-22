Эксперт Митрофанова: больничный сотрудника может длиться до 12 месяцев

Фото: 123RF/stokkete

Максимально работник может находиться на больничном 12 месяцев, а минимально – сутки. Об этом Москве 24 рассказала учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова.

Она отметила, что первоначально лечащий врач может выписать больничный максимум на 15 дней, а фельдшер или стоматолог – на 10.





Валентина Митрофанова учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Если за это время сотрудник не пойдет на поправку, ему придется проходить врачебную комиссию, которая будет принимать решение о наличии оснований для продления больничного листа.

Сколько раз работнику будут продлевать больничный, зависит от его восстановления. При этом по закону максимальный срок ограничивается 12 месяцами в случае заболевания туберкулезом и 10 месяцев во всех остальных ситуациях, отметила Митрофанова. Однако любом случае больной должен будет проходить врачебную комиссию каждые 15 дней, уточнила эксперт.

"Что касается минимального срока больничного, то законом он не установлен. Однако практика показывает, что врачи чаще всего выдают его на 5–7 дней, например, когда дело касается простудного заболевания. Но теоретически, скажем, стоматолог после удаления зуба, может оформить больничный лист и на один день. Все зависит от обстоятельств и решения доктора", – отметила специалист.

Также Митрофанова напомнила, что сейчас на рассмотрении проект приказа Минздрава России, предполагающий изменения в порядке оформления больничных.

"Если его примут, работники, которые за последние шесть месяцев выходили на больничный более четырех раз, далее смогут получить больничный лист лишь на три дня. После вопрос о его продлении будет решать врачебная комиссия", – подчеркнула специалист.

В то же время она отметила, что нововведение в любом случае не коснется случаев, когда перерыв необходим для ухода за больным ребенком и другими членами семьи, реабилитации, помощи при социально значимых заболеваниях и недугах, где требуется заместительная почечная терапия.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, что, если сотрудник находился на лечении во время отпуска, работодатель обязан перенести его отдых на другое время или предоставить сразу после выздоровления. В то же время отмена отпуска без письменного согласия работника является нарушением трудового законодательства, подчеркнул парламентарий.

