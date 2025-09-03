Новые правила выдачи больничных вступили в силу в России

В России вступили в силу новые правила выдачи больничных листов. Теперь сотрудникам, которые за полгода оформили четыре таких документа, пятый можно будет взять только на три дня.

При этом врач должен обратиться к специальной комиссии, задачи которой – выявить причину частых заболеваний, оценить качество лечения и разработать план терапии и профилактики. В случае необходимости эта же комиссия сможет продлить лист нетрудоспособности до нужного срока.

