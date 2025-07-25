Эксперт Сулим рассказала, почему миллениалы и зумеры редко берут больничные

Многие зумеры и миллениалы предпочитают заглушать физическую боль с помощью препаратов и совсем не торопятся обращаться к врачу, показало одно из исследований. Почему представители разных поколений думают, что возможные проблемы со здоровьем пройдут сами собой, и чем это опасно, разбиралась Москва 24.

Рабочие лошадки

Несмотря на то что к вопросам здоровья на сегодняшний день стали подходить более ответственно, представители молодежи не спешат обращаться к врачу, если столкнулись с болью, сообщила исследовательская компания Webka Marketing.

Специалисты опросили 2 000 человек, чтобы понять, как разные поколения реагируют на проявление физической боли. Оказалось, что 79% миллениалов (30–35 лет) при появлении недомогания ориентируются на привычные им лекарства из аптечки, а также рекомендации врачей и друзей. В то время как 83% зумеров (18–25 лет) выбирают новые препараты, приобретают медикаменты заранее и чаще обращаются к врачам по сравнению с 30-летними. Однако и те и другие все же не торопятся идти к специалистам, предпочитая выпить нужную таблетку.



из исследования Webka Marketing Оценив быстрый эффект обезболивающих, оба поколения не торопятся переходить к другим активным действиям. Однако вопреки стереотипам те самые "терпилы", готовые умереть на рабочем месте, – вовсе не миллениалы, а зумеры.

Согласно исследованию, 58% людей в возрасте 18–25 лет предпочитают заглушить боль и вернуться к рабочим задачам, не взяв больничный. Аналогичным образом поступают 48% миллениалов.

Авторы опроса уточнили, что зумеры привыкли выбирать более современные препараты, но дают себе меньше времени на восстановление здоровья. В свою очередь, миллениалы предпочитают более привычные для них медикаменты, но на больничный уходят чуть чаще.

Помимо этого, исследование показало, что зумеры нередко жалуются на проблемы с глазами и зубами. А миллениалы – на зубную боль и неприятные ощущения в спине и суставах. Однако все отнесли траты на здоровье к той категории, на которой не стоит экономить. При этом многие уверены, что основные причины всех заболеваний – психологический дискомфорт и стресс, заключили специалисты.

Здоровье или красивая жизнь?

По мнению психолога, кандидата психологических наук, преподавателя психологии Софьи Сулим, игнорирование боли, а также высокий процент отказов от больничного связаны с возможностью заработать как можно больше. Также в этом вопросе есть место привычке рассчитывать только на себя.

"Зумеры могут зарабатывать практически со школы и привыкли это делать. У миллениалов не было такой возможности, поэтому они держатся за работу. Причем у представителей этих поколений сложилась четкая картинка, как они хотят существовать", – отметила психолог в разговоре с Москвой 24.





Софья Сулим психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Желание красивой жизни часто становится сверхцелью для зумеров и миллениалов. Именно поэтому все остальное, в том числе здоровье, может отходить на второй план.

Эксперт добавила, что привычка терпеть недомогание идет из прошлого, когда прабабушки и прадедушки переживали тяжелые кризисы, поэтому привыкли мириться с обстоятельствами, в том числе физической болью. Игнорирование проблем связано с культурой, пережитыми травмами прошлых поколений. Многие привыкли выживать, работать и терпеть, не обращая внимания на здоровье, заключила Сулим.

Пи этом врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа в разговоре с Москвой 24 отметила, что не обращать внимание на боль и купировать ее с помощью препаратов довольно опасно.

"Дело в том, что обезболивающие не лечат, а только "размазывают" клиническую картинку, что может мешать врачам поставить правильный диагноз", – предупредила эксперт.

Она добавила, что особое внимание надо обратить в том числе на боль в животе. Например, она нередко может сигнализировать о воспалении аппендицита. Если не обратиться за помощью вовремя, а выпить обезболивающее, это приведет к перитониту – тяжелому воспалению брюшины.





Людмила Лапа врач-терапевт вышей квалификации Также боль в животе может сигнализировать о гастрите. Если болезнь игнорировать и убирать симптомы, это способно привести к язве. Причем патология может "отдавать" не только в живот, но и в другие части тела, например в плечо, что легко спутать с остеохондрозом. Поэтому при любом физическом дискомфорте важно обращаться к квалифицированным специалистам.

Эксперт добавила, что в запущенном случае язва приводит к раку желудка.

"Кроме того, боль бывает и психоневрологическая. Это состояние, когда после еды возникает дискомфорт, и у пациента развивается боязнь принимать пищу. Это самая сложная в диагностике патология, ее первопричину нужно искать со специалистом", – отметила врач.

Людмила Лапа подчеркнула, что любой физический дискомфорт – это повод обратиться за помощью. Купирование болезненных состояний различными препаратами может привести к необратимым последствиям.

