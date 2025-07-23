Психолог Никулин объяснил, почему зумеры перенимают привычки пожилых

Жительница Австралии переехала в дом престарелых в 38 лет, назвав это лучшим решением в жизни. Как и почему молодежь решается на такие шаги – в материале Москва 24.

"Научилась ценить простые вещи"

Решение переехать в пансионат для престарелых 38-летняя жительница Австралии приняла после разрыва длительных отношений. Ее историю рассказало издание Business Insider.

По данным СМИ, после расставания женщина провела несколько месяцев в дорогих апартаментах, так как более бюджетные варианты оказались мрачными и непривлекательными. Однажды она отправилась в пансионат для престарелых навестить тетю, и та предложила ей освободившуюся там квартиру. Когда австралийка поняла, что возраст не будет препятствием для переезда, то решилась попробовать.

"После долгих уговоров я подала заявку, приложив к ней краткое письмо с описанием моей ситуации, историю аренды, справку о доходах, кредитную историю, удостоверение личности с фотографией и рекомендацию тети. Шесть недель спустя мне позвонили и сообщили, что дали квартиру", – рассказала она.

По словам женщины, она изначально была не уверена, что сможет найти общий язык со старшими соседями и жить по местным правилам с тихим часом и ограничениями по времени посещений. Однако в конечном итоге переезд повлиял на нее благоприятным образом.





жительница Австралии Я стала спокойнее, научилась ценить простые вещи. Здесь я переосмыслила свои жизненные приоритеты и по-другому взглянула на старость. Оказалось, что в 70–80 лет можно быть активным, свободным, заводить друзей и пробовать новое.

Свою повседневную жизнь австралийка описала журналистам как спокойную и размеренную: кофе по утрам, прогулки, чтение газет, занятия йогой, катание на велосипеде и игры в бинго каждую среду. После обеда женщина работает на фрилансе, а по вечерам готовит дома или отправляется в местную закусочную, а затем часами разговаривает с соседями на крыльце. Но самым большим преимуществом такого решения стало то, что теперь тетя женщины живет всего в 10 минутах ходьбы, заключила она.

Это не первый случай, когда более молодое поколение берет в свою жизнь привычки пожилых. К примеру, в России немало зумеров стали приверженцами санаторинга. Они уезжают отдыхать в лечебные учреждения, где посещают оздоровительные процедуры, массаж, ЛФК и бюветы с лечебными водами. Популярность такого отдыха у молодого поколения маркетолог Надежда Александрова в беседе с Москвой 24 объяснила возвращением актуальных для СССР ценностей.

Кроме того, новую волну популярности переживает коллектив Надежды Кадышевой "Золотое кольцо". По данным СМИ, прослушивания их песен выросли на стримингах в разы, а на концерты невозможно достать билеты. Чтобы привлечь еще больше внимания молодежи к своему творчеству, Кадышева даже запустила конкурс ремиксов.

Не рановато ли?

Желание молодежи окунуться в досуг старших поколений объясняется тягой к новым впечатлениям. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился психолог Константин Никулин.

"Сейчас ребенок чуть ли не рождается с телефоном в руке, а для старших поколений такие устройства были фантастикой. Когда вокруг так много благ и развлечений, становится сложнее удивить самого себя, но при этом очень хочется испытать новые эмоции", – сказал эксперт.





Константин Никулин психолог Молодежь чувствует новизну, отказываясь от чего-то привычного и сталкиваясь с условиями другого времени. Поэтому они ищут различные варианты: санатории, деревни, монастыри.

По словам эксперта, отдых с отсылками к другому времени чаще пользуется спросом и у поколения миллениалов, которые порой чувствуют себя "старыми" от накопившейся усталости.

"Многие взрослые вспоминают о беззаботном детстве, например о поездках в загородные лагеря, и мечтают снова отдохнуть подобным образом. Поэтому сейчас даже создали такую услугу. Это отличный способ выдохнуть и перезагрузиться, потому что постоянно окружающий информационный шум, переработки и обилие задач сильно истощают", – подчеркнул Никулин.





Константин Никулин психолог Желание сбежать от реальности – следствие внутреннего кризиса и выгорания. Важно сбалансировать свою жизнь, убрать из нее сверхнагрузку и не ставить перед собой невыполнимые задачи.

Чтобы улучшить моральное состояние, можно привнести в жизнь обязательные ритуалы. Один из них – особое внимание к режиму сна. От него зависит качество всей жизни, подчеркнул психолог.

"Самый простой ритуал – это благодарность. Она может быть к себе, другим, кому угодно. Это позволит привнести в жизнь позитив, засыпать и просыпаться будет намного приятнее", – объяснил Никулин.

Также эксперт отметил, что для эмоционального состояния полезна физическая нагрузка. Те же занятия йогой или зарядка позитивно сказываются на моральном состоянии.

Еще один совет от психолога – не стоит пытаться успеть сделать множество задач за одно лишь утро. В конечном итоге есть риск устать еще до начала рабочего дня, предупредил Никулин.





Константин Никулин психолог Также не стоит навязывать себе ритуалы только по принципу, что их выполняют другие. К примеру, не нужно мучить себя слишком ранними подъемами ради того, чтобы выпить кофе, если этого вовсе и не хочется.

По словам специалиста, для стабилизации эмоционального фона и возвращения контакта с самим собой достаточно выделить время для личного ритуала, который наполнит силами и позволит перезагрузиться.