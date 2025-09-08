Желтый уровень опасности из-за тумана объявили в Подмосковье

Желтый уровень погодной опасности из-за тумана объявили в Подмосковье в ночь на вторник, 9 сентября.

По прогнозам синоптиков, утром в столице будет 18 градусов, днем воздух прогреется до 24. Вечером температура опустится до 18 градусов.

Осадков не прогнозируется, влажность составит около 41%. Порывы ветра будут до 3 метров в секунду, атмосферное давление достигнет 756 миллиметров ртутного столба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.