"Московский патруль": жители Царицына пожаловались на открывшуюся в районе "наливайку"

Жители района Царицыно пожаловались, что двор на Каспийской улице превратили в клуб под открытым небом с общественным туалетом. Такие заведения называют "наливайками", внутри находятся пара столов и стульев, а по документам они значатся как бар или кафе.

Таким образом коммерсанты обходят запрет ночной торговли алкоголем. Однако после контрольной закупки, которую провели общественники, полицейские начали проверку. На законных ли основаниях работает алко-буфет? Об этом – в программе "Московский патруль".

