07 октября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": пистолет и патроны изъяты у автомобилиста на юго-западе Москвы

Столичные полицейские изъяли пистолет и патроны у водителя автомобиля Toyota в Москве. Машина была остановлена инспекторами для проверки документов.

В тот момент водитель стал нервничать, поэтому сотрудники полиции решили досмотреть машину. В результате они вытащили из сумки, лежавшей на заднем сиденье, пистолет и патроны к нему. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

