20 января, 09:37

Город

Дом Крашенинниковых отреставрировали в Даниловском районе Москвы

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Реставрация фасадов и кровли жилого дома купцов Крашенинниковых завершилась в Даниловском районе Москвы. Здание является объектом культурного наследия регионального значения, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Двухэтажный особняк с мезонином находится по адресу Кожевническая улица, дом 20, строение 19. Он был построен в начале XIX века в стиле классицизма. Дом получил повреждения во время пожара 1812 года, однако его восстановили к 1817-му.

В настоящее время в здании можно заметить архитектурные элементы, присущие для городских построек начала XIX века, в числе которых угловые лопатки, ризалит и треугольные сандрики над окнами второго этажа.

"Дом Крашенинниковых – один из примеров застройки Кожевнической улицы Москвы начала XIX века. Долгое время особняк находился в неудовлетворительном состоянии: отсутствовали окна, инженерные сети, не было чердачных перекрытий, а конструкции кровли опирались на временные деревянные и металлические стойки", – подчеркнул глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, работы по реставрации стартовали в 2022 году. В их рамках специалисты укрепили кирпичную кладку фасадов и цоколя, восстановили штукатурный слой, привели в порядок систему водоотвода и обновили тянутые карнизы по периметру здания.

Кроме того, во время работ удалось раскрыть ранее заложенные оконные проемы и установить в них новые окна. Также специалисты полностью отремонтировали кровлю особняка, покрасили его фасады в светло-желтый оттенок и установили над входами козырьки.

До этого на Пятницкой улице в доме 67 завершили комплексную реставрацию усадебного дома XVIII–XIX веков. Это здание в стиле позднего классицизма имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

В процессе работ специалисты восстановили первоначальный вид фасадов. Были воссозданы такие элементы, как полуколонны и пилястры с коринфскими капителями.

Московский ипподром откроется после реставрации в конце 2026 года

