21 января, 09:05

Политика

Супруга вице-президента США Вэнса сообщила о беременности

Фото: ТАСС/Zuma

Супруга американского вице-президента Джей Ди Вэнса и вторая леди страны Уша Вэнс рассказала, что вместе с мужем ожидает четвертого ребенка. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на ее соцсети.

Вэнс уточнила, что у них будет мальчик.

"Уша и малыш чувствуют себя хорошо, и мы все с нетерпением ждем его появления на свет в конце июля", – отмечается в сообщении.

Ранее актриса Сиенна Миллер появилась на церемонии премии Fashion Awards в белом прозрачном платье и подтвердила, что ожидает третьего ребенка. На красную дорожку звезда пришла вместе со своим 28-летним возлюбленным Оли Грином.

До этого приемная дочь американского рэпера Эминема Алайна Мари Скотт рассказала, что станет матерью. Она также опубликовала серию снимков с мужем Мэттом Меллером.

